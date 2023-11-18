18 ноября, 08:47

Маск пообещал подать в суд на выступившие против X фирмы

Владелец X Corp. Илон Маск. Mark Brake/ Getty Images
Владелец X Corp. Илон Маск
© Mark Brake/ Getty Images

Газета The Washington Post ранее сообщила, что IBM прекратит размещать рекламу на платформе X из-за того, что материалы публиковались в одном ряду с сообщениями антисемитского характера

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Компания X Corp. подаст иск против некоммерческой организации (НКО) Media Matters for America, а также других компаний, которые выступили против социальной сети X (ранее Twitter). Об этом сообщил владелец X Corp. Илон Маск.

Читайте также
СМИ: Apple приостановит все рекламные проекты в соцсети X из-за высказываний МаскаTHR: Disney приостановит размещение рекламы в соцсети X из-за высказывания Маска

"Иск будет открыт в понедельник за доли секунды. X Corp. подаст термоядерный иск против Media Matters и всех тех, кто участвовал в этой мошеннической атаке на нашу компанию", - написал он на странице в X.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что технологическая компания IBM прекратит размещать рекламу на платформе X из-за того, что материалы публиковались в одном ряду с сообщениями антисемитского характера, что следует из отчета НКО Media Matters for America. Позднее аналогичное решение о приостановке публикации своей рекламы в X приняли компании Disney и Apple. 

Теги:
СШАМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация