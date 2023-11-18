18 ноября, 12:02

В Астрахани жильцам частично обрушенной пятиэтажки предоставили временное жилье

По словам главы региона Игоря Бабушкина, за каждой семьей закрепили социального куратора для решения частных вопросов

АСТРАХАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Жильцы многоквартирного дома в Астрахани, который частично обрушился 16 ноября, получают ключи от жилья в маневренном фонде, а также финансовую поддержку. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин после встречи с жителями пятиэтажки.

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"В доме было 80 квартир, проживали более 200 человек, всем мы уже предложили жилье в маневренном фонде. Для спокойствия собственников уточнил, что маневренный фонд - временная мера и это не значит, что тем, кто согласится, не будут предоставлены компенсации. Сегодня начали производить положенные выплаты", - написал Бабушкин.

Губернатор уточнил, что у многих жителей пятиэтажки действующая ипотека, власти также занимаются этим вопросом, связываясь с банками по каждому индивидуальному случаю. За каждой семьей закрепляется соцкуратор для решения частных вопросов. Восстанавливаются в ускоренном упрощенном порядке документы, решаются вопросы с переводом детей в дошкольные учреждения и школы по месту проживания.

Жителям двух обрушенных подъездов смогут вывезти технику и мебель, предоставив места для хранения, транспорт и грузчиков.

"В квартиры, которые представляют опасность, будут заходить спасатели со страховкой и по запросу людей выносить документы и ценные вещи. На данную минуту доступ уже организован. Поручил депутатскому корпусу курировать все вопросы помощи пострадавшим. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь астраханцам пережить эту трудную ситуацию", - добавил глава региона. 

Теги:
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
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