Группа из еще 120 эвакуированных из Газы россиян готова к перелету в Москву

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, прибывшим оказывают всю необходимую помощь и поддержку

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Еще 120 россиян и члены их семей, эвакуированные накануне из Газы, будут в ближайшее время переправлены в Москву, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Очередной спецборт МЧС России доставит в Москву еще 120 граждан РФ и членов их семей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта", - сказали в ведомстве.

В субботу в Каир доставлены 216 человек, перешедших КПП "Рафах". Ранее в Каире в ожидании перелета в Россию оставались 40 человек. Таким образом, в Египте в ожидании транспортировки на родину остаются 136 человек. Для их перевозки в аэропорту Каира в постоянном режиме будут находиться самолеты Ил-76 МЧС. Всего за время операции в Россию эвакуированы более 500 человек, отметили в МЧС.

"Прибывшим людям оказывается вся необходимая помощь и поддержка. На месте российские спасатели, психологи и врачи оказывают медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой, помогают оформить необходимые документы. Особое внимание уделяется детям", - добавили в пресс-службе.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек.