Во всех округах Чувашии впервые создали новые объекты по проекту "Взрослые - детям"

Акция предусматривает исполнение пожеланий школьников республики на основе голосования, и по словам главы региона Олега Николаева, практику намерены продолжить и по другим направлениям

ТАСС, 18 ноября. Новые объекты для детей в рамках проекта "Взрослые - детям", запущенного в Год счастливого детства в Чувашии, создали по пожеланиям школьников во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в интервью ТАСС на международной выставке-форуме "Россия".

"В этом году запустили акцию "Взрослые - детям". То есть каждый муниципалитет определил, что создает конкретный объект для детей, создали QR-код, и [через него] люди конкретно на этот объект [перечисляли] деньги. Во всех 26 муниципалитетах такие объекты созданы", - отметил Николаев.

По его словам, сейчас подводятся итоги реализации проекта. "Я думаю, что мы эту практику продолжим и по другим направлениям", - добавил собеседник агентства.

Проект "Взрослые - детям" предусматривает исполнение пожеланий школьников республики. Дети сами выбирали необходимые в регионе объекты с помощью голосования. В числе пожеланий, в частности, было строительство спортивных площадок и стрелкового тира, обустройство парков, установка детских игровых форм, закупка оборудования или специализированной формы. Инициатива впервые реализована в Чувашии в Год счастливого детства, который проходит в регионе, и стала частью детского благотворительного марафона.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.