В РФ доставят еще 117 россиян, эвакуированных из сектора Газа

Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП "Рафах"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Спецборт МЧС России привезет в Москву еще 117 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Очередной спецборт МЧС России доставит в Москву еще 117 граждан РФ и членов их семей. Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП "Рафах". Всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать более 550 человек", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что перешедших границу граждан РФ и членов их семей в автобусах единой колонной направляют в Каир, где российские спасатели, психологи и врачи оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой.

МЧС России совместно с МИД РФ продолжает работу по эвакуации россиян, которая началась с 12 ноября. В Москву четырьмя спецрейсами уже доставлены 408 человек. В воскресенье прибыла четвертая группа из 120 человек. Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек. В МЧС уточнили, что число желающих эвакуироваться из сектора Газа россиян постоянно увеличивается. Ведомство пообещало доставить на родину каждого из них.