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Палестино-израильский конфликт

В Минздраве рассказали о состоянии 117 россиян, эвакуированных из Газы

Оно удовлетворительное и не вызывает опасений врачей, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние 117 россиян, эвакуированных из сектора Газа, как удовлетворительное. Их допустили к перелету в Москву, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

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"Состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа, среди которых 62 ребенка, 11 из которых в возрасте до трех лет, - удовлетворительное и не вызывает опасений врачей. Все они осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и допущены к сегодняшнему полету в Москву. В полете их будут сопровождать медики", - говорится в сообщении.

Первые россияне пересекли границу сектора Газа через КПП "Рафах" 12 ноября. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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