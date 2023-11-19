В Минздраве рассказали о состоянии 117 россиян, эвакуированных из Газы

Оно удовлетворительное и не вызывает опасений врачей, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние 117 россиян, эвакуированных из сектора Газа, как удовлетворительное. Их допустили к перелету в Москву, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

"Состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа, среди которых 62 ребенка, 11 из которых в возрасте до трех лет, - удовлетворительное и не вызывает опасений врачей. Все они осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и допущены к сегодняшнему полету в Москву. В полете их будут сопровождать медики", - говорится в сообщении.

Первые россияне пересекли границу сектора Газа через КПП "Рафах" 12 ноября.