19 ноября, 22:20,
обновлено 19 ноября, 23:35
Палестино-израильский конфликт

Еще 117 эвакуированных из Газы россиян доставили в Москву

Сергей Бобылев/ ТАСC, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСC, архив

Их сопровождали медики и психологи МЧС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Очередная группа граждан РФ, эвакуированных накануне из сектора Газа, доставлена в Россию, передает корреспондент ТАСС.

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Самолет Ил-76 МЧС РФ, выполнявший спецрейс из Каира, совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. На его борту 117 россиян, которые были эвакуированы через КПП "Рафах". В полете их сопровождали медики и психологи МЧС РФ.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, часть ранее прибывших из Газы россиян отправились к родственникам, другие находятся в пунктах временного размещения в Волоколамске и Клину. Там они обеспечены горячим питанием, водой и теплой одеждой. С ними работают психологи ведомства.

С 12 ноября из сектора Газа пятью спецрейсами в РФ доставлены 525 человек. Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек. В МЧС уточнили, что число желающих эвакуироваться из сектора Газа россиян постоянно увеличивается. Ведомство пообещало доставить на родину каждого из них. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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