Песков сообщил, что Путин вскоре направит соболезнования близким Тулеева

Представитель Кремля подчеркнул, что у Владимира Путина и Амана Тулеева "были прекрасные личные отношения"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшее время направит соболезнования семье бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который умер в возрасте 79 лет.

"Президент в самое ближайшее время направит телеграмму соболезнования родным и близким", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что у Путина и Тулеева "были прекрасные личные отношения, Путин всегда высоко ценил заслуги Тулеева". "В бытность Тулеева руководителем региона они неоднократно общались, в том числе в весьма и весьма непростых ситуациях", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос, планирует ли Путин лично проститься с Тулеевым, Песков отметил, что "пока каких-то деталей на этот счет нет".