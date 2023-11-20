20 ноября, 09:26,
обновлено 20 ноября, 09:48
Умер Аман Тулеев

Песков сообщил, что Путин вскоре направит соболезнования близким Тулеева

Представитель Кремля подчеркнул, что у Владимира Путина и Амана Тулеева "были прекрасные личные отношения"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшее время направит соболезнования семье бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который умер в возрасте 79 лет.

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"Президент в самое ближайшее время направит телеграмму соболезнования родным и близким", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что у Путина и Тулеева "были прекрасные личные отношения, Путин всегда высоко ценил заслуги Тулеева". "В бытность Тулеева руководителем региона они неоднократно общались, в том числе в весьма и весьма непростых ситуациях", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос, планирует ли Путин лично проститься с Тулеевым, Песков отметил, что "пока каких-то деталей на этот счет нет". 

Теги:
Тулеев, Аман ГумировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичУмер Аман Тулеев
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