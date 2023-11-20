20 ноября, 14:54,
обновлено 20 ноября, 15:16
Палестино-израильский конфликт

В ближайшие дни из Газы планируют вывезти оставшихся россиян

В МИД РФ сообщили о продолжении скоординированной работы по этому направлению с МЧС и другими профильными ведомствами, а также с дипмиссиями в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и Дохе

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Эвакуация оставшихся в секторе Газа российских граждан и членов их семей планируется в ближайшие дни. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

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"Скоординированная работа МИД, МЧС и других профильных ведомств, наших дипмиссий в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и Дохе продолжается. В ближайшие дни из зоны конфликта планируется вывезти остающихся там российских граждан и членов их семей", - указали в ведомстве.

Там отметили, что 20 ноября из Каира в Москву спецрейсом МЧС прибыла уже пятая группа эвакуированных из сектора Газа - 117 россиян и членов их семей, включая палестинцев, граждан Украины и Швеции.

"В аэропорту Домодедово сотрудниками Ситуационно-кризисного центра, консульского департамента и других подразделений МИД оказано необходимое содействие в оформлении документов, прохождении пограничного и миграционного контроля, - пояснили в дипведомстве РФ. - Всего из сектора Газа через погранпереход "Рафах" в Египет удалось вывести 561 человека. Из них в Россию самолетами МЧС уже доставлено 525 человек". 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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