21 ноября, 01:28

Эль-Ниньо продолжает поднимать температуру в Приморье до 10 градусов выше нормы

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Природное явление Эль-Ниньо продолжает согревать погоду в Приморском крае на 2-10 градусов выше климатической нормы. Как рассказал ТАСС глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай, холод вместе с дождем и снегом снова вторгнется в край уже в четверг.

Эль-Ниньо, это повышение температуры в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает глобальное влияние на климат во всем мире. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что с большой степенью вероятности влияние Эль-Ниньо будет продолжаться весной 2024 года. В Приморье в этом году с начала лета температуры воздуха в среднем превышают многолетние значения. По данным регионального гидрометцентра, в настоящее время в крае температура на 2-10 градусов выше нормы.

"Тихий океан все еще не остыл, Эль-Ниньо продолжает действовать, и поэтому в Приморье при южном ветре приносит много теплого воздуха. Он добирается даже до наших северных районов. Но в нашем случае сейчас такое тепло - это всегда предвестник осадков. Уже в четверг через край пройдет атмосферный фронт, который принесет сначала снег, переходящий в дождь, а потом наоборот - дождь, переходящий в снег", - рассказал Кубай.

Он добавил, что подобные перепады температур и переход через нулевую отметку заставляют снова ждать гололедных явлений, льда на дорогах, налипание льда на провода. После прохождения фронта в Приморье вторгнется холодная воздушная масса, которая существенно понизит температуру воздуха. При этом, даже в начале декабря погода будет неустойчива и может опять существенно колебаться.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра, средняя по краю температура воздуха в последние два дня держится на отметке около плюс 0,5 градуса при многолетней норме на эти даты в минус 3,1-3,4 градуса.

На прошлой неделе в Приморском крае прошли смешанные осадки в виде дождей и снегопадов. На минувших выходных непогода привела к ограничению проезда на участках дорог в нескольких районах, также отменен ряд автобусных рейсов и внутрирегиональных авиарейсов. 

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