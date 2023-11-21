21 ноября, 03:22

В Ульяновской области сняли ограничения движения на трассах

Ограничения движения ранее ввели из-за сильного снегопада

ТАСС, 21 ноября. Движение для грузовых и маршрутных транспортных средств на трассах в Ульяновской области, ограниченное из-за непогоды, восстановлено. Об этом говорится в Telegram-канале регионального главка МЧС.

"Ограничения сняты", - отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что в временные ограничения из-за сильного снега с метелью ввели на участках трасс в Татарстане, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях. В перечень ограничений в Ульяновской области попали участки дорог Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, А-151 Цивильск - Ульяновск. 

Теги:
РоссияУльяновская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация