21 ноября, 08:29
Умер Аман Тулеев

Тулеева похоронят на Центральном кладбище в Кемерове

Похороны бывшего губернатора Кузбасса пройдут 22 ноября

КЕМЕРОВО, 21 ноября. /ТАСС/. Похороны бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, возглавлявшего регион на протяжении 20 лет, пройдут на Центральном кладбище № 1 в Кемерове, следует из распоряжения губернатора Кузбасса Сергей Цивилева.

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"Похоронить Тулеева Амангельды Молдагазыевича 22 ноября 2023 года на Центральном кладбище № 1 города Кемерова с соблюдением почестей", - говорится в тексте документа.

Ранее в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования, ректором которого был Тулеев, сообщили, что 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса имени А. К. Боброва состоится прощание, после этого - отпевание в Знаменском кафедральном соборе Кемерова.

Аман Тулеев, умерший в понедельник в возрасте 79 лет, трижды выдвигался в президенты и больше 20 лет руководил Кузбассом.

Работа Тулеева в Кемеровской области началась в период экономического кризиса, когда бастовавшие шахтеры перекрывали Транссиб, а закончилась трагедией - пожаром в торговом центре "Зимняя вишня", унесшим жизни 60 человек. 

Теги:
Тулеев, Аман ГумировичРоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичУмер Аман Тулеев
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