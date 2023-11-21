В Самарской области сняли ограничения движения на трассах

Их вводили из-за снега с метелью

ТАСС, 21 ноября. Движение транспортных средств, ограниченное из-за непогоды на участках трасс в Самарской области, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Ограничения на участках автомобильных дорог сняты", - говорится в сообщении.

Ранее ФКУ "Поволжуправтодор" распространило сообщение об ограничении движения автобусов и большегрузов из-за снега с метелью и ограниченной видимости на отдельных участках дорог в Самарской области. Также ограничения вводились в Пензенской и Ульяновской областях.