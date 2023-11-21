21 ноября, 16:17

На региональных дорогах Свердловской области сняли ограничения

Их вводили из-за снегопада

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Ограничения для пассажирского и грузового транспорта, введенные на четырех участках региональных трасс Свердловской области, сняли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

"Движение грузового и пассажирского транспорта восстановлено", - говорится в сообщении.

В связи с неудовлетворительным состоянием дорог - наличием зимней скользкости и рыхлого снега, ограничения вводились на участках Нижние Серги - Михайловск - Арти с 2-го по 69-й км, обход города Нижние Серги с 0-го по 18-й км, подъезд к городу Нижние Серги с 0-го по 18-й км от автодороги Пермь - Екатеринбург и на автодороге Екатеринбург - Реж - Алапаевск с 20-го по 30-й км.

21 ноября в регионе прошел сильный снегопад, осадки прогнозируются до 23 ноября. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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