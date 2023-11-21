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обновлено 21 ноября, 18:04
Палестино-израильский конфликт

В ООН заявили, что ценят помощь в решении ближневосточного конфликта

В этом вопросе важны усилия всех, отметили в организации

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. ООН ценит помощь, способствующую урегулированию палестино-израильского конфликта и прекращению насилия. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя состоявшийся во вторник внеочередной онлайн-саммит БРИКС по Ближнему Востоку.

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"Важны усилия любой группы стран, любой региональной группы или любого сообщества стран, которые способствуют достижению мира и окончанию насилия. Мы ценим любую помощь в этом направлении", - сказал он.

Хак также прокомментировал предложение председателя КНР Си Цзиньпина созвать международную конференцию для решения палестинского вопроса. "Мы не можем говорить за страны <...>. Посмотрим, получит ли [эта идея] должную поддержку, но мы, безусловно, хотим, чтобы все страны максимально сотрудничали для того, чтобы убедить стороны завершить боевые действия", - заявил Хак в связи с предложением китайского лидера.

Лидеры БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) во вторник призвали мировое сообщество поддержать проведение прямых переговоров для решения палестино-израильского конфликта в рамках принципа двух государств и создания суверенного государства Палестина, подчеркнув, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто только мирным путем. Кроме того, они осудили акты насилия в отношении палестинских и израильских мирных граждан, призвав провести независимые расследования произошедших событий. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
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