Акция протеста жителей Нового Афона завершилась

Она закончилась после проведения переговоров с властями республики

СУХУМ, 22 ноября. /ТАСС/. Акция жителей Нового Афона, которые собрались вечером во вторник в знак протеста против продажи государственной дачи "Новый Афон" частному инвестору, завершилась после переговоров с властями республики. Об этом ТАСС сообщил начальник управления государственными дачами Беслан Квициния. При этом он отметил, что лично не мог присутствовать на переговорах, поскольку находится на лечении в Краснодаре.

"Я нахожусь в Краснодаре на лечении и потому не мог присутствовать на встрече в Новом Афоне. С представителями Нового Афона встретились вице-президент Бадра Гунба, министр внутренних дел Роберт Киут, заместитель председателя Службы госбезопасности Борис Лаквитава и начальник Госслужбы охраны Дмитрий Дбар. После переговоров акция у госдачи завершилась", - сказал Квициния.

По словам Квицинии, вопрос о передаче в аренду, и тем более о продаже госдачи "Новый Афон", не стоял и не стоит. "Представители Нового Афона заявили, что намерены обратиться с официальным письмом к президенту и парламенту, чтобы территория госдачи и сам объект были переданы городу на социальные нужды", - сказал Квициния.

Как сообщила в интервью изданию Aiaaira (Правдивость) экс-депутат парламента, руководитель экспертного фонда "Аамта" (Время) Натали Смыр, состоялась "очень конструктивная беседа" с представителями власти, "были приняты очень положительные решения в целом для города Новый Афон". "Актив города заручился гарантиями того, что данный объект не будет отчужден, не будет передан в аренду или продан. Приняли решение создать комиссию в городе и написать обращение в парламент и президенту страны. В вопросе госдачи и расширении границ города у афонцев четкое единодушие, все наши предложения будут изложены в обращении парламенту и президенту для дальнейшего рассмотрения", - сказала Смыр.

Ранее со ссылкой на управление госдачами сообщалось, что 21 ноября около 21:00 мск группа жителей Нового Афона в связи со слухами о готовящейся продаже государственной дачи "Новый Афон" неизвестному частному инвестору ворвалась на территорию дачи, где, разобрав несколько секций забора, оцепила объект. На место прибыли правоохранители и представители власти.