22 ноября, 11:02

Адвокат попросил отпустить бизнес-тренера Шабутдинова под залог 15 млн рублей

Никита Апаликов сообщил, что с момента отправки под стражу его подзащитного следователи МВД не провели с ним ни одного следственного действия

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Сторона защиты блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве, просит суд освободить его под залог 15 млн рублей. Об этом заявил его адвокат Никита Апаликов в ходе заседания по жалобе на арест обвиняемого в Мосгорсуде.

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"Прошу суд рассмотреть возможность избрания меры пресечения Шабутдинову в виде залога. Мы готовы внести 15 млн рублей за него", - сказал защитник. По его словам, с момента отправки под стражу его подзащитного 4 ноября следователи МВД не провели с ним ни одного следственного действия, и поэтому, по мнению защиты, в содержании Шабутдинова под стражей нет необходимости и его меру пресечения можно заменить на более мягкую.

Днем ранее другой адвокат блогера Татьяна Пашкевич заявила, что следователи МВД изъяли все паспорта Шабутдинова, поэтому возможности скрыться у него нет.

Блогеру предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Вину он не признал. Уголовное дело возбудили следователи МВД.

Ранее сообщалось о задержании блогера, который продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса, а также о проведении обысков в его квартире, где обнаружили пачки с деньгами. В социальных сетях у Шабутдинова 1,9 млн подписчиков, которых он обещает научить зарабатывать. 

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