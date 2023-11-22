22 ноября, 18:21

Новгородская область примет участие в ремонте поврежденного ВСУ детского центра

Глава региона Андрей Никитин сообщил о намерении провести экспертизу четырехэтажного здания для уточнения повреждений

КАМЕНКА-ДНЕПРОВСКАЯ /Запорожская область/, 22 ноября. / ТАСС/. Новгородская область в 2024 году примет участие в восстановлении дома детского творчества в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, который был поврежден ударом украинского БПЛА в августе. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Андрей Никитин в ходе рабочей поездки в Каменско-Днепровский район, над которым шефствует Новгородская область.

"Это дом детского творчества, основное здание [в городе], где дети занимались разными проектами, музыкальная школы здесь была, лепка, танцы. На следующий год [Запорожская] область будет вкладывать деньги, мы будем вкладывать деньги, и задача - сделать так, чтобы это был полноценный дом детского творчества, где будут и [музыкальные] инструменты, и нормальный ремонт, и комфорт для детей", - сказал Никитин, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, Новгородская область проведет экспертизу четырехэтажного здания для уточнения повреждений в результате удара украинского БПЛА и пожара. "Дом детского творчества в Каменке-Днепровской, там было попадание беспилотника, здание сохранилось, мы поставили там окна, и тепловой контур там закрыт. Но внутри: наверное, года с 1989-го, как и во многие объекты на территории бывшей Украины, никто не вкладывался. Коллеги мне сказали, что министерством образования области запланированы определенные средства, если будет чего-то не хватать, мы поддержим", - отметил Никитин в ходе встречи с главой правительства Запорожской области Антоном Кольцовым.

29 августа в оперативных службах Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины атаковали с помощью БПЛА здание дома детского творчества в Каменке-Днепровской, было зафиксировано не менее семи взрывов. Один из дронов-камикадзе врезался в соседнее здание и взорвался. По данным СК, в результате атаки пострадал один мирный житель. 

Теги:
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская областьЗапорожская область
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