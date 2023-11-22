22 ноября, 18:52

В Тюменской области сняли ограничения движения транспорта на федеральных трассах

В управлении ГИБДД по региону отметили, что трассы обработаны противогололедными составами

ТЮМЕНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Ограничения движения грузового и пассажирского транспорта, введенные из-за непогоды на федеральных трассах в Тюменской области, сняты. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

"Все ограничения в движении на федеральных автодорогах Тюменской области, введенные из-за сложных погодных условий, сняты", - говорится в сообщении.

В управлении ГИБДД добавили, что трассы обработаны противогололедными составами. Наряды ДПС несут службу во взаимодействии с дорожными организациями. 

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РоссияТюменская область
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