23 ноября, 08:41
Военная операция на Украине

Журналисты Запорожской области выразили соболезнования в связи с гибелью Максудова

В пресс-службе Союза журналистов области заявили, что корреспондент телеканала "Россия-24" рассказывал о действиях украинских вооруженных формирований, обстреливающих гражданское население, о мужестве и подвигах российских военнослужащих на запорожском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Союз журналистов Запорожской области выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста телеканала "Россия-24" Бориса Максудова. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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"Скончался наш коллега Борис Максудов, корреспондент телеканала "Россия-24". Борис получил тяжелые ранения в результате атаки ВСУ на группу журналистов на севере Запорожской области. Мы знаем, что врачи сделали все возможное и боролись за него до конца. Рискуя жизнью, он, как и многие наши коллеги-журналисты, рассказывал о действиях украинских вооруженных формирований, обстреливающих гражданское население, о мужестве и подвигах российских военнослужащих на запорожском направлении. С глубокой скорбью принимаем это известие", - говорится в сообщении.

О смерти Максудова стало известно утром, накануне он был госпитализирован с осколочными ранениями после атаки украинского беспилотника на группу российских журналистов в Запорожской области. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеЗапорожская область
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