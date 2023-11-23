Журналисты Запорожской области выразили соболезнования в связи с гибелью Максудова

В пресс-службе Союза журналистов области заявили, что корреспондент телеканала "Россия-24" рассказывал о действиях украинских вооруженных формирований, обстреливающих гражданское население, о мужестве и подвигах российских военнослужащих на запорожском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Союз журналистов Запорожской области выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста телеканала "Россия-24" Бориса Максудова. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Скончался наш коллега Борис Максудов, корреспондент телеканала "Россия-24". Борис получил тяжелые ранения в результате атаки ВСУ на группу журналистов на севере Запорожской области. Мы знаем, что врачи сделали все возможное и боролись за него до конца. Рискуя жизнью, он, как и многие наши коллеги-журналисты, рассказывал о действиях украинских вооруженных формирований, обстреливающих гражданское население, о мужестве и подвигах российских военнослужащих на запорожском направлении. С глубокой скорбью принимаем это известие", - говорится в сообщении.

О смерти Максудова стало известно утром, накануне он был госпитализирован с осколочными ранениями после атаки украинского беспилотника на группу российских журналистов в Запорожской области.