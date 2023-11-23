Песков считает, что опасность для журналистов в зоне СВО будет возрастать

По словам пресс-секретаря президента РФ, Кремль "глубоко соболезнует родным Максудова, всему коллективу ВГТРК и сообществу военкоров"

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Журналисты становятся целями для врагов России в зоне специальной военной операции (СВО), и эта опасность будет только возрастать, заявил в ответ на вопрос ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о гибели журналиста ВГТРК Бориса Максудова.

"Очевидно, что они [военные журналисты] тоже становятся специальными целями для наших врагов, и очевидно, что эта опасность будет дальше только возрастать", - отметил представитель Кремля.

"Поэтому хочется обратиться ко всем военкорам, которые продолжают работать, просто сказать им: "Ребята, будьте осторожны!" - заметил Песков.

Он заверил, что Кремль "глубоко соболезнует родным Максудова, всему коллективу ВГТРК и сообществу военкоров". "Это трагедия каждый раз. И каждый раз это свидетельствует о том, какую опасную работу делают военкоры", - подчеркнул пресс-секретарь президента.