23 ноября, 12:28,
обновлено 23 ноября, 12:40
Военная операция на Украине

Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста Максудова

По словам главы Минобороны, ему докладывали об оказываемой корреспонденту телеканала "Россия-24" помощи

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью корреспондента телеканала "Россия-24" Бориса Максудова, получившего осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области. По словам главы военного ведомства, ему докладывали об оказываемой журналисту помощи, но он потерял много крови.

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"Когда только получил эту информацию, мне докладывали - везем. Есть надежда. Но, к сожалению, большая кровопотеря. <...> Я [выражаю] наши соболезнования всему журналистскому корпусу. ", - сказал он, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

В Минобороны РФ заявили, что 22 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки получил осколочные ранения Максудов. Журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России, сообщалось, что угрозы жизни журналиста нет. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияВоенная операция на Украине
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