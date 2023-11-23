Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста Максудова

По словам главы Минобороны, ему докладывали об оказываемой корреспонденту телеканала "Россия-24" помощи

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью корреспондента телеканала "Россия-24" Бориса Максудова, получившего осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области. По словам главы военного ведомства, ему докладывали об оказываемой журналисту помощи, но он потерял много крови.

"Когда только получил эту информацию, мне докладывали - везем. Есть надежда. Но, к сожалению, большая кровопотеря. <...> Я [выражаю] наши соболезнования всему журналистскому корпусу. ", - сказал он, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

В Минобороны РФ заявили, что 22 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки получил осколочные ранения Максудов. Журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России, сообщалось, что угрозы жизни журналиста нет.