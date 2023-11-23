23 ноября, 12:54

В Заполярье увеличили число КПП из-за притока мигрантов к границе с Финляндией

Глава региона Андрей Чибис сообщил, что около пункта пропуска "Салла" скопилась очередь из около 300 человек

МУРМАНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Дополнительные контрольно-пропускные пункты (КПП) были организованы в Мурманской области из-за ситуации с закрытием финских пограничных пунктов и притоком нелегальных мигрантов, желающих попасть в ЕС через границу России и Финляндии. Об этом сообщил глава приграничного региона РФ Андрей Чибис в эфире телеканала "Россия-24".

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"Мы с учетом решений оперативного штаба развернули соответствующие дополнительные контрольно-пропускные пункты на въезде в Мурманскую область, в самой Мурманской области, где пограничники и сотрудники правоохранительных органов предметно, внимательно, детально оценивают легитимность пребывания этих граждан, которые приезжают к нам на территорию, и принимают соответствующее решение", - сказал Чибис.

Он отметил, что в регионе усилены меры контроля и на подъезде к пограничному переходу "Борисоглебск - Стурскуг" на границе Мурманской области и Норвегии. "Обстановка достаточно спокойная. Там работают наши правоохранительные органы и пограничники на предмет внимательного контроля за теми, кто пытается туда проехать", - сказал Чибис, комментируя заявления норвежской стороны о возможном закрытии этого погранпункта.

Очередь из около 300 человек скопилась на российско-финской границе около пункта пропуска "Салла" в Мурманской области. Чибис назвал это "гуманитарным кризисом" и заявил о введении в регионе режима повышенной готовности и дополнительных мер безопасности.

В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе - "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала" из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября правительство Финляндии решило закрыть три из оставшихся четырех КПП на границе с РФ, за исключением "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России), однако власти республики не исключили полного закрытия пропускных пунктов на границе с РФ, если посчитают, что поток нелегальных мигрантов не прекратился. 

Теги:
ФинляндияРоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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