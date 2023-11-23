В Суринаме объявили траур по погибшим в результате обрушения шахты

Национальные флаги приспустят на госучреждениях 23 и 24 ноября, сообщило агентство Prensa Latina

ГАВАНА, 23 ноября. /ТАСС/. Руководство Суринама объявило двухдневный траур по погибшим в результате обрушения шахты в округе Брокопондо, где нелегально добывалось золото. Об этом сообщило агентство Prensa Latina.

Национальные флаги будут приспущены на государственных учреждениях в четверг и пятницу. Также внесены изменения в формат празднования Дня независимости южноамериканской республики 25 ноября.

Обрушение шахты произошло в понедельник, погибли 15 человек, еще один находится в больнице. Инцидент произошел на территории, где ведет добычу одна из китайских компаний. Несколько недель назад по ее запросу полиция и армия вывели большое количество нелегальных искателей золота из района, где ранее были обнаружены новые залежи, однако группа вернулась через несколько дней. Генеральная прокуратура Суринама ведет расследование причин инцидента.