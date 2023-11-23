23 ноября, 16:55
Международная выставка-форум "Россия"

Волонтеры Победы из новых регионов РФ дали старт слету "Это Родина моя!"

В ходе церемонии руководитель АНО "Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ" Елена Малышева и Герой России Алексей Романов вручили волонтерам благодарственные письма

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Слет представителей движения "Волонтеры Победы" из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей "Это Родина моя!" стартовал в Музее Победы в четверг. Его участниками стали 100 лучших добровольцев из новых регионов, сообщили в Музее Победы.

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"Очень символично, что слет волонтеров Победы проходит в Музее Победы. Именно здесь виден весь масштаб той великой Победы и колоссальной цены, которую заплатил за эту Победу наш народ. Именно на этой площадке становится очевидно, что великая общая Победа была бы невозможна без вклада каждого", - цитируют в сообщении руководителя АНО "Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ" Елену Малышеву.

В ходе церемонии Малышева и Герой России Алексей Романов вручили волонтерам благодарственные письма. Также в мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Николай Имчук, исполнительный директор ВОД "Волонтеры Победы" Анастасия Рябова, участники СВО и заслуженный артист России Денис Майданов.

"В сентябре в день годовщины со дня рождения Донбасса меня пригласили посетить Саур-Могилу и помочь в организации акции "Свеча Памяти". После этого я загорелась идеей стать частью большой семьи "Волонтеров Победы", - приводят в сообщении слова волонтера из Донецка, библиотекаря Екатерины Билеры.

Чтобы стать участником слета, добровольцам нужно было пройти онлайн-школу "Волонтеров Победы". В течение четырех недель они принимали участие в дистанционных мероприятиях и познакомились с опытом в сфере сохранения исторической памяти. Слет в Москве завершится 26 ноября, активисты также посетят Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где подробнее узнают об истории и достижениях нашей страны. 

Теги:
РоссияМоскваМеждународная выставка-форум "Россия"
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