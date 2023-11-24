24 ноября, 03:39

В Хабаровском крае после циклона восстановили движение по федеральной трассе

ХАБАРОВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Движение автобусов и грузовиков возобновили по трассе Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"С 12:00 (05:00 мск) на ФАД А-376 (Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск) сняты ограничения движения для пассажирских автобусов", - говорится в сообщении. Также разрешен проезд для большегрузов.

Накануне Хабаровский край оказался под влиянием снежного циклона. В южных и центральных районах прошел снег, местами сильный, ветер со скоростью до 15-20 м/с. Непогода внесла существенные изменения в дорожную обстановку региона, на особенно сложных участках были выставлены посты спасателей. Помощь была оказана семерым водителям, они не могли справиться со снежным накатом и буксовали. Спасатели на полноприводной технике помогли всем эвакуировать автомобили. Сейчас погода улучшилась. 

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РоссияХабаровский край
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