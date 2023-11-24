Боец СВО рассказал, как изменилась тактика российских снайперов с начала спецоперации

Боец с позывным День отметил, что она претерпела значительные изменения, в частности, иногда снайперы работают вне специально оборудованных позиций

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Тактика российских снайперов значительно поменялась с начала СВО, иногда они работают вне специально оборудованных позиций. Об этом рассказал ТАСС боец с позывным День, воюющий с 2014 года, добавив, что также изменилась дистанция работы.

"Не всегда работаем из традиционной снайперской лежки, зачастую приходится стрелять из неудобных положений или вообще неожиданно вступать в бой. Также часто бывают боестолкновения неожиданные и по рельефу местности, приходится работать в тех условиях и в тех предметах, которые находятся рядом. Приспосабливаемся", - рассказал он.

Боец уточнил, что также значительно уменьшилась дистанция работы снайперов. Если раньше стрельба велась на дистанции около 800 м, то сейчас она составляет 300-400 м.

Он добавил, что снайперы встречаются на сборах и делятся друг с другом опытом и наработками. "Мы все между собой стараемся делиться боевым опытом, потому что он бесценен. Один человек даже за всю жизнь не может все факторы, все моменты учесть. Для этого мы и собираемся на обучении, собираемся на сборы, чтобы поделиться какими-то нововведениями, новыми изобретениями, которые поступают к нам. Это традиционно и обязательно", - отметил боец.