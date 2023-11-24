Путин примет участие в конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"

На мероприятии ожидаются выступления представителей медицины, образования, а также Сбербанка

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 24 ноября примет участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент сегодня будет принимать участие в пленарном заседании конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", - сказал представитель Кремля. "[Будет] выступление президента, [кроме того], он посмотрит демозону - выставку, где ему продемонстрируют, что такое искусственный интеллект", - добавил Песков.

Кроме того, на мероприятии ожидаются выступления представителей медицины, образования, а также Сбербанка, который, по словам пресс-секретаря президента, является одним из "флагманов по работе над искусственным интеллектом". Помимо этого, на конференции будет присутствовать и одиннадцатиклассник, ставший победителем олимпиады по искусственному интеллекту. "Поэтому обещает весьма и весьма интересным, важным быть это мероприятие", - резюмировал Песков.

О конференции

Международная конференция Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey проходит в Москве с 22 по 24 ноября. В 2023 году мероприятие проводится в восьмой раз.