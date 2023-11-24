Визит в Минск, "военный шенген" и саммит G20. Темы брифинга Пескова

Итоги посещения президентом РФ Владимиром Путиным саммита ОДКБ в Минске, идея "военного шенгена" в НАТО, а также онлайн-саммит Группы двадцати стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин работает в Москве. "День у президента будет главным образом посвящен вопросам искусственного интеллекта". Глава государства выступит на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Затем ожидается дискуссия с представителями медицины, образования, Сбером - пионером в области ИИ, "даже будет один ученик 11 класса", победитель профильной олимпиады.

Позднее Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

"Традиционно с СПЧ президент встречается, традиционно он это делает в декабре. Будет это и в этом декабре". Конкретные сроки Кремль сообщит своевременно.

О визите в Минск

Поскольку аэропорт Минска расположен далеко от Дворца независимости, Путин и президент Белоруссии Лукашенко "решили эту дорогу использовать, чтобы фактически провести двустороннюю беседу" в автомобиле.

"Я испугался, что вы меня спросите, почему вчера в Минске шел снег". "Этот вопрос не ко мне".

О борьбе с терроризмом

Организация Договора о коллективной безопасности усиливает борьбу с терроризмом, поскольку "в государствах - членах ОДКБ работают вербовщики <...> для участия в незаконных террористических формированиях". Многих "им удается совратить на этот преступный путь".

Страны ОДКБ "борются [с терроризмом] не первый день".

Об идее "военного шенгена" НАТО

Идея беспрепятственного движения военных и боеприпасов по НАТО, очевидно, направлена в адрес РФ: "Альянс, собственно, всегда считал нашу страну так называемым условным противником", а сейчас "считает очевидным противником в открытую".

Следствие этого - "нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия".

"В Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям" и "абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности". "Они говорят о своей безопасности в ущерб нашей".

"Именно НАТО постоянно движется со своей инфраструктурой к нашей границе" , "мы не движемся в сторону натовской инфраструктуры - НАТО движется в сторону нас". Это "не может не приводить к ответным мерам".

Об итогах саммита G20

"Завершающая председательство Индия показала еще и еще раз продуктивную работу председателя". "Подобные [онлайн-саммиту "двадцатки"] мероприятия очень своевременно проводятся".

"Президента слушали, президент слушал других. Это важно".

"Позиции по украинскому вопросу разнятся. Разные страны использовали разные формулировки. В том числе, реагируя на них, президент дал свою развернутую оценку ситуации".

Отсутствие президента США Джо Байдена на саммите не сказалось ни на атмосфере, ни на итоговых решениях саммита.

О закрытии границ с РФ

"Пока, наверное, преждевременно об этом говорить" о перспективах закрытия прибалтийскими и североевропейскими странами. "Много разной агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны". "Будем надеяться, что этого не дойдет".

О контактах с США по стратегической стабильности

"Пока нет таких планов [осуществлять контакты с США по стратегической стабильности и контролю за вооружениями]. Но потребность есть".

О встрече ОПЕК

О не состоявшейся встрече ОПЕК: "Разве анонсировалась какая-то встреча?"

"По мере готовности ее проведут, контакты осуществляются, продуктивные контакты. По мере готовности будут приниматься все необходимые решения".

Об улучшении отношений Сербии и НАТО