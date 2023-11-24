Визит в Минск, "военный шенген" и саммит G20. Темы брифинга Пескова

Итоги посещения президентом РФ Владимиром Путиным саммита ОДКБ в Минске, идея "военного шенгена" в НАТО, а также онлайн-саммит Группы двадцати стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Путин работает в Москве. "День у президента будет главным образом посвящен вопросам искусственного интеллекта". Глава государства выступит на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Затем ожидается дискуссия с представителями медицины, образования, Сбером - пионером в области ИИ, "даже будет один ученик 11 класса", победитель профильной олимпиады.
- Позднее Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
- "Традиционно с СПЧ президент встречается, традиционно он это делает в декабре. Будет это и в этом декабре". Конкретные сроки Кремль сообщит своевременно.
О визите в Минск
- Поскольку аэропорт Минска расположен далеко от Дворца независимости, Путин и президент Белоруссии Лукашенко "решили эту дорогу использовать, чтобы фактически провести двустороннюю беседу" в автомобиле.
- "Я испугался, что вы меня спросите, почему вчера в Минске шел снег". "Этот вопрос не ко мне".
О борьбе с терроризмом
- Организация Договора о коллективной безопасности усиливает борьбу с терроризмом, поскольку "в государствах - членах ОДКБ работают вербовщики <...> для участия в незаконных террористических формированиях". Многих "им удается совратить на этот преступный путь".
- Страны ОДКБ "борются [с терроризмом] не первый день".
Об идее "военного шенгена" НАТО
- Идея беспрепятственного движения военных и боеприпасов по НАТО, очевидно, направлена в адрес РФ: "Альянс, собственно, всегда считал нашу страну так называемым условным противником", а сейчас "считает очевидным противником в открытую".
- Следствие этого - "нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия".
- "В Европе не желают прислушиваться к нашим озабоченностям" и "абстрагируются от непреложного принципа неделимости безопасности". "Они говорят о своей безопасности в ущерб нашей".
- "Именно НАТО постоянно движется со своей инфраструктурой к нашей границе" , "мы не движемся в сторону натовской инфраструктуры - НАТО движется в сторону нас". Это "не может не приводить к ответным мерам".
Об итогах саммита G20
- "Завершающая председательство Индия показала еще и еще раз продуктивную работу председателя". "Подобные [онлайн-саммиту "двадцатки"] мероприятия очень своевременно проводятся".
- "Президента слушали, президент слушал других. Это важно".
- "Позиции по украинскому вопросу разнятся. Разные страны использовали разные формулировки. В том числе, реагируя на них, президент дал свою развернутую оценку ситуации".
- Отсутствие президента США Джо Байдена на саммите не сказалось ни на атмосфере, ни на итоговых решениях саммита.
О закрытии границ с РФ
- "Пока, наверное, преждевременно об этом говорить" о перспективах закрытия прибалтийскими и североевропейскими странами. "Много разной агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны". "Будем надеяться, что этого не дойдет".
О контактах с США по стратегической стабильности
- "Пока нет таких планов [осуществлять контакты с США по стратегической стабильности и контролю за вооружениями]. Но потребность есть".
О встрече ОПЕК
- О не состоявшейся встрече ОПЕК: "Разве анонсировалась какая-то встреча?"
- "По мере готовности ее проведут, контакты осуществляются, продуктивные контакты. По мере готовности будут приниматься все необходимые решения".
Об улучшении отношений Сербии и НАТО
- "Мы понимаем, в каком окружении находится Сербия" ."Наилучший способ устраивать отношения - это вести диалог".
- У России с Сербией свои "особые отношения, особые партнерские", которые Москва высоко ценит.