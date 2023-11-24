24 ноября, 09:51,
обновлено 24 ноября, 10:26

В Кремле с пониманием отреагировали на позицию Сербии по сближению с НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на Белград постоянно пытаются давить

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия с пониманием относится к позиции Сербии по развитию отношений с НАТО - на Белград постоянно пытаются давить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Так он прокомментировал слова президента Сербии Александара Вучича о намерении развивать сотрудничество с Североатлантическим альянсом, но при сохранении военного нейтралитета.

"Мы понимаем, в каком окружении находится Сербия. Разумеется, наилучший способ устраивать отношения - это вести диалог. Сербам очень непросто, они находятся под постоянным давлением", - констатировал Песков.

Он добавил, что у России с Сербией "свои отношения - особые, партнерские". "Мы их действительно высоко ценим и будем дальше развивать", - заверил представитель Кремля. 

Теги:
РоссияСербияПесков, Дмитрий Сергеевич
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