24 ноября, 15:36,
обновлено 24 ноября, 15:51
Палестино-израильский конфликт

В Москву вылетел очередной спецборт с эвакуированными из Газы гражданами РФ

Перелет продлится более пяти часов

КАИР, 24 ноября. /ТАСС/. Спецборт МЧС России доставляет в Москву граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, передает корреспондент ТАСС.

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Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел из аэропорта Каира в московский аэропорт Домодедово. В перелете, который будет длиться более пяти часов, эвакуированных россиян сопровождают медики и психологи МЧС.

Это уже восьмой спецрейс с эвакуированными из Газы россиянами, ранее в РФ были доставлены 656 человек, включая 306 детей.

Ранее сообщалось, что, по данным МЧС РФ, за помощью в эвакуации из сектора Газа обратились в совокупности более 900 человек. 24 ноября директор департамента информационной политики министерства Роман Охотенко сообщил, что всего из зоны конфликта эвакуированы более 750 человек. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликт
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