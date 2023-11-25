25 ноября, 07:35

В Новочеркасске началась подача водоснабжения после аварии

По словам главы администрации города Юрия Лысенко, в жилых домах вода появится к 11:00-12:00

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Подача питьевого водоснабжения, прерванного из-за аварии на водоводе в Новочеркасске Ростовской области утром в пятницу, начинается. Об этом сообщил глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко в своем Telegram-канале.

"В 8:30 техническая вода была подана на крупные предприятия - электровозостроительный и электродный заводы, сейчас заканчивается заполнение системы очистных сооружений "Экотехнологий". В 10:00 начнется подача питьевой воды, в домах горожан она должна появиться к 11:00-12:00", - написал Лысенко.

Он уточнил, что задержка в подаче водоснабжения связана с тем, что специалисты заполняют систему постепенно, чтобы предотвратить возможные новые порывы. "Прошу новочеркасцев отнестись к этому с пониманием", - добавил Лысенко.

24 ноября Лысенко сообщил, что специалисты устраняют крупную аварию на водоводе в Новочеркасске Ростовской области, из-за которой Промышленный район города остался без воды. Власти организовали подвоз воды в район, часть школ сократили учебный день, часть перевели учеников на дистанционный режим. 

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РоссияРостовская область
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