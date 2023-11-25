25 ноября, 11:16

В Горячем Ключе более 200 домов и подворий освободились от воды после ливней

В населенном пункте подтопленными остаются 20 приусадебных участков

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Обстановка с подтоплениями домовладений в Горячем Ключе Краснодарского края после выпадения месячной нормы осадков и подъема уровней рек стабилизируется, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"В следствии прохождения комплекса неблагоприятных явлений в виде сильного дождя в муниципальном образовании город Горячий Ключ произошел подъем уровней воды в реках и подтопление домовладений. По состоянию на 12:00, на территории края обстановка стабилизируется, освобождено от воды 110 домовладений и 96 приусадебных участков", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника ЦУКС главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Юрия Юрьева.

По его словам, в Славянском районе остаются подтопленными 32 приусадебных участка и 2 дома, в Горячем Ключе - 20 приусадебных участков. Организована работа 33 оценочных комиссий, развернуто 3 пункта временного размещения. Для ликвидации последствий от МЧС России привлекается 64 человека личного состава и 19 единиц техники, всего от РСЧС - 258 человек и 125 единиц техники.

Месячная норма осадков выпала в Горячем Ключе меньше чем за сутки, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

До конца дня 25 ноября в предгорной зоне Сочи ожидается очень сильный дождь, добавляется в сообщении. По прогнозам синоптиков, сильные дожди ожидаются до 27 ноября на Кубани. В крае действует штормовое предупреждение, возможны подъемы уровней воды в реках, в том числе с превышением неблагоприятных отметок. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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