Создание медкластера в Екатеринбурге увеличит количество студентов-медиков до 10 тыс.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, инновационный медицинский кластер позволит укрепить технологический суверенитет России в медицинской сфере

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Создание медицинского кластера "Академический" в Екатеринбурге увеличит количество студентов-медиков в Свердловской области до 10 тыс. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона по итогам презентации проекта в ходе Дня Свердловской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Создание кластера позволит увеличить до 10 тыс. число студентов-медиков. Свердловская область выйдет на совершенно новый уровень в части разработок востребованных лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Кроме того, благодаря проекту серьезный импульс в развитии получает система оказания высокотехнологичной медпомощи и клиническая база", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, инновационный медицинский кластер позволит укрепить технологический суверенитет России в медицинской сфере. "На его территории будут сконцентрированы ключевые медучреждения и организации региона, что позволит обеспечить тесную связь образования и практики, науки и производства. Будет проложен во всех смыслах наиболее короткий маршрут от подготовки кадров до оказания высокотехнологичной медицинской помощи", - приводятся в сообщении слова Куйвашева.

Губернатор уточнил, что сейчас идет подготовка к строительству новых зданий Уральского НИИ охраны материнства и младенчества и Уральского государственного медицинского университета, которые войдут в кластер.

По данным с сайта Уральского государственного медицинского университета - единственного профильного вуза в Свердловской области - сейчас в нем обучаются более 7 тыс. студентов, ординаторов, аспирантов и слушателей.

В июле 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что проект по строительству медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга будет реализован, средства на его создание найдены. Бюджетные вложения в кластер превысят 7 млрд рублей. В его состав войдут Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, Уральский государственный медицинский университет и другие учреждения региона. Также планируется создать инфраструктуру для обучения студентов-медиков, ведения научных исследований.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.