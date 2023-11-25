В Дагестане в школу и детский сад устроят более 30 детей из Палестины

По словам министра образования и науки региона Яхьи Бучаева, детей будут обучать русскому языку

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Более 30 детей, эвакуированных из Палестины, устроят в школу и детский сад в селе Гамиях в Дагестане. Об этом сообщил журналистам министр образования и науки региона Яхья Бучаев.

"По вопросам образования детей, которые прибыли: запланировано их обучение в Гамияхской средней образовательной школе <...>. Для ребят дошкольного возраста также будет организовано воспитание в детском саду в селении Гамиях <...>. На сегодняшний день мы располагаем списками 28 детей школьного возраста, и есть еще порядка 5 детей дошкольного возраста" - сказал министр.

По его словам, детей будут обучать русскому языку, в школу их будут привозить на автобусах. "Создадим очень комфортные условия для наших гостей", - добавил Бучаев.

В субботу в республику прибыли первые 50 беженцев из Палестины. Их разместят в пункте временного размещения. Ранее в Дагестане заявили о готовности принять около 200 человек, эвакуированных из сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после вторжения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.