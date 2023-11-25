25 ноября, 20:29
Палестино-израильский конфликт

В Дагестане в школу и детский сад устроят более 30 детей из Палестины

По словам министра образования и науки региона Яхьи Бучаева, детей будут обучать русскому языку

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Более 30 детей, эвакуированных из Палестины, устроят в школу и детский сад в селе Гамиях в Дагестане. Об этом сообщил журналистам министр образования и науки региона Яхья Бучаев.

"По вопросам образования детей, которые прибыли: запланировано их обучение в Гамияхской средней образовательной школе <...>. Для ребят дошкольного возраста также будет организовано воспитание в детском саду в селении Гамиях <...>. На сегодняшний день мы располагаем списками 28 детей школьного возраста, и есть еще порядка 5 детей дошкольного возраста" - сказал министр.

По его словам, детей будут обучать русскому языку, в школу их будут привозить на автобусах. "Создадим очень комфортные условия для наших гостей", - добавил Бучаев.

В субботу в республику прибыли первые 50 беженцев из Палестины. Их разместят в пункте временного размещения. Ранее в Дагестане заявили о готовности принять около 200 человек, эвакуированных из сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после вторжения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтСеверный КавказДагестан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация