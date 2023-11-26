В Сочи с запасных аэродромов возвращаются два самолета

Всего в Минеральные Воды перенаправляли девять рейсов

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Два авиарейса из девяти, летевшие в Сочи, но отправленные на запасные аэродромы в связи с непогодой, возвращаются в международный аэропорт города-курорта. Об этом сообщили в Telegram-канале международного аэропорта Сочи.

"Погодные условия дали возможность экипажам совершать посадки. А первые два борта уже возвращаются с запасного аэродрома", - говорится в сообщении. Уточняется, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде.

Ранее сообщалось о перенаправлении на запасные аэродромы города Минеральные Воды семи самолетов. Позже число перенаправленных авиарейсов возросло до девяти. Уточнялось, что время пребывания бортов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации.

По прогнозам синоптиков, ливни и сильный ветер ожидаются до 27 ноября на Кубани. В крае действует штормовое предупреждение, возможны подъемы уровня воды в реках, в том числе с превышением неблагоприятных отметок. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности, в случае необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 112.