На Чукотке установили флаг выставки-форума "Россия"

Его поставили на острове Ратманова, самой восточной точке России

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Флаг выставки-форума "Россия" установлен на острове Ратманова на Чукотке - самой восточной точке РФ, сообщается в Telegram-канале выставки.

"На Чукотке, на острове Ратманова, самой восточной точке Российской Федерации, граничащей с США, установили флаг с символикой главной выставки страны", - говорится в сообщении.

"Цвета выставки, отражающей новый виток в развитии нашей страны, заметны даже с материковой части США - расстояние от острова Ратманова до острова Крузенштерна составляет около 4 км", - уточняется в публикации.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.