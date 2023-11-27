На юге РФ временно ограничили судоходство из-за непогоды

Закрыли Керченскую переправу

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Судоходство ограничено в акватории и на подходах к основным морским портам на юге России из-за непогоды.

Временно приостановлена работа Керченской паромной переправы, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"В связи с неблагоприятными погодными явлениями в акватории и на подходах к основным морским портам бассейна судоходство ограничено. Керченская переправа временно закрыта", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос ТАСС об ограничениях в акватории на юге России.