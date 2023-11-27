Еще один циклон принесет в середине недели сильные дожди, снег и ветер на юг РФ

По словам ведущего специалиста центра погоды, сильные осадки "уйдут на Северный Кавказ вместе с прохождением холодного фронта"

ТАСС, 27 ноября. /ТАСС/. Очередной южный циклон в середине недели придет на смену на юге России Средиземноморскому циклону, который вечером 26 ноября принес ураганный ветер, сильные ливни и снег, причинившие ущерб инфраструктуре Крыма и Краснодарского края. Синоптики прогнозируют новую порцию сильных осадков - дождей и снега на территории Крыма, черноморском побережье Кубани, в Ростовской области, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Столкновение контрастных воздушных масс в Средиземноморском циклоне стало причиной сложной погоды, сейчас циклон находится на границе Курской и Брянской областей и двигается на северо-запад. Ветер на юге России сохраняется, дожди ослабевают, основные сильные осадки сегодня уйдут на Северный Кавказ вместе с прохождением холодного фронта. В регионах Севкавказа похолодает. <…> Новый южный циклон в среду и четверг принесет сложные погодные условия сначала в Крым с дальнейшим распространением на Кубань и Ростовскую область", - сказала Котилевская.

Дожди, местами сильные, пройдут в понедельник в Северной Осетии - Алании, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, в горах - снег. В республиках Северного Кавказа ожидается ветер до 20-25 м/с, в горах до 30 м/с. Синоптик уточнила, что во вторник Средиземноморский циклон, двигаясь на северо-запад к Балтийскому морю, даст небольшую передышку жителям юга России. В ночь на среду вновь начнется усиление ветра на побережье Краснодарского края, к утру - в Ростовской области.

"Сильные дожди с ветром до 15-20 м/с в среду опять пройдут в Крыму, в новых регионах России. Фронт пройдет через Волгоградскую область и Кубань, интенсивные дожди с ветром до 26 м/с прогнозируются на черноморском побережье Краснодарского края, в Адыгее. В горах Кубани и Адыгеи будет идти снег", - отметила собеседница агентства, пояснив, что в горах Сочи (Красная поляна) в среду добавится дополнительно к снежному покрову до 20-30 см снега.

Штормовой ветер до 40 м/с, который прошел в Крыму, стал сильнейшим за последние 16 лет.