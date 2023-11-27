В Дагестане полностью восстановили прерванное непогодой электроснабжение

При этом специалисты продолжают мониторинг состояния энергооборудования и метеоусловий

МАХАЧКАЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили нарушенное непогодой электроснабжение. Об этом сообщает компания "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" к 19:00 завершили восстановительные мероприятия на 33 линиях электропередачи напряжением 6-10 кВ, работа которых была нарушена сегодня утром из-за шквалистого ветра с порывами до 30 м/с. В целом восстановлено электроснабжение более 20,2 тыс. частных и многоквартирных домов в 105 населенных пунктах региона", - говорится в сообщении.

Специалисты продолжают контроль за состоянием энергооборудования и мониторинг метеоусловий. В случае ухудшения погоды бригады энергетиков будут готовы оперативно приступить к устранению возможных последствий.

"По индивидуальным заявкам продолжается работа на линиях электропередачи напряжением 0,4 кВ. 93 энергетика в составе 31 бригады с привлечением 34 единиц спецтехники в особом режиме работали над ликвидацией технологических нарушений в Касумкентском, Магарамкентском, Дербентском, Ботлихском, Левашинском, Шамильском муниципальных районах, а также в городах Махачкале и Каспийске", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Дагестане из-за аварий без света остались почти 100 тыс. человек