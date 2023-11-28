На Камчатке восстановили авиасообщение с аэропортом Тиличики

Оно было нарушено из-за подтопления взлетно-посадочной полосы

ТАСС, 28 ноября. Авиасообщение с поселением Тиличики Олюторского района Камчатки восстановили после схода воды с взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, которую подтопило ранее в результате шторма. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Морская вода, которая в результате сильного ветра и большой волны, затопила взлетно-посадочную полосу в поселке Тиличики Олюторского района, ушла с территории аэропорта", - говорится в сообщении.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев уточнил, что воды на полосе было около 50 см. "Такое периодически случается, но не на такой высокий уровень. Как только волнение успокоилось, и вода сошла с полосы, воздушное сообщение было восстановлено. Взлетно-посадочная полоса не пострадала. Сейчас два самолета с пассажирами отправлены в Тиличики и будут совершать посадку в этом аэропорту", - приводятся в сообщении слова Лебедева.

Он добавил, что на случай повторения ситуации с подтоплением Камчатским авиационным предприятием разработана резервная схема движения для своевременной доставки пассажиров. В поселок пассажиры и товары первой необходимости будут направляться не самолетами, а при помощи вертолетной техники с посадкой на площадке "Новая".

Ранее в регионе из-за перелива песчаных кос также размыло участок дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - поселок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции, движение по трассе ограничили для всех видов транспорта.