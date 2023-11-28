В МЧС Южной Осетии сообщили, что Транскам функционирует без ограничений

Большегрузному транспорту разрешили движение по Транскавказской автомагистрали, заявили в пресс-службе ведомства

ЦХИНВАЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Большегрузному транспорту разрешили движение по Транскавказской автомагистрали (Транскам), соединяющей Южную Осетию с РФ, в связи с улучшением погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Южной Осетии.

"С 9:00 МЧС разрешает проезд длинномерным большегрузам до особого распоряжения. Транскам функционирует в штатном режиме. Ситуация на дороге стабильная, по обе стороны Рукского тоннеля - без осадков, однако местами наблюдается гололедица", - сказали в ведомстве, призвав водителей быть осторожными в пути.

27 ноября МЧС сообщало о запрете движения по Транскаму большегрузного транспорта в связи со снегопадом на южной стороне магистрали и локальными каменными оползнями на северной части.

Транскавказская магистраль - единственная автодорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность - 164 км. Большая часть магистрали проходит по высокогорным участкам.