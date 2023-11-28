Керченская паромная переправа возобновила работу после непогоды

Движение восстановили с утра 28 ноября, сообщили в Росморречфлоте

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Работа Керченской паромной переправы между Краснодарским краем и Крымом возобновлена во вторник после непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале Росморречфлота.

"Движение паромов возобновлено с утра 28 ноября", - говорится в сообщении.

Накануне Керченская паромная переправа временно приостанавливала работу в связи с непогодой.

Керченская паромная переправа соединяет Краснодарский край и Республику Крым. Она осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь транспортирующих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.