28 ноября, 07:58

В городах ЛНР восстановили подачу воды

Водоснабжение Стаханова, Брянки и Первомайска планируют возобновить полностью до 2 декабря

ЛУГАНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Режим подачи воды в Луганск и некоторых других городов Луганской Народной Республики (ЛНР) восстановлен, сообщается в Тelegram-канале предприятия "Лугансквода".

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"После восстановления энергоснабжения объектов восстановлен прежний режим подачи воды на Луганск, Молодогвардейск, Петровское, Ровеньки, Станица Луганская, Свердловск, Краснодон, Алчевск, Кировск, Красный Луч, часть сел Перевальского района", - сказано в сообщении.

Ориентировочно до 19:00 мск 28 ноября прекращено водоснабжение Лутугино, Успенки и Георгиевки из-за ремонта на насосной станции. Водоснабжение Стаханова планируют восстановить к 29-30 ноября, Брянки - 29-30 ноября, Первомайска - 1-2 декабря.

Ранее около 470 тыс. абонентов в ЛНР остались без водоснабжения из-за аварийных отключений водозаборов и насосных станций, произошедших из-за непогоды в регионе. 

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