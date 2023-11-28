В Минстрое считают необходимым развивать инфраструктуру для автотуризма в России

По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, программа туризма, которая сформирована в стране, является основополагающей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Популярность автотуризма в России растет, необходимо создавать инфраструктуру для развития соответствующего направления. Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

"Из-за закрытия 11 аэропортов активно развивается автотуризм. Это совершенно новые подходы, возможность людям заселиться и поставить автомобильный транспорт рядом с отелями, кемпингами, глэмпингами. Эти новые объекты начинают появляться <…>. Востребованность огромная", - сказал министр в ходе "Прямого разговора" при участии глав муниципальных образований.

Файзуллин добавил, что программа туризма, которая сформирована в России, является основополагающей. Министерство курирует ее в части строительства инфраструктуры.

Ранее правительство РФ закрепило за Министерством строительства и ЖКХ федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры".

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления совместно с Минстроем России в рамках марафона "Муниципальный диалог" проводят "Прямой разговор" с Файзуллиным при участии глав муниципальных образований страны.