Семья экс-полицейского Шовина обратится в суд из-за отсутствия информации о его состоянии

Портал TMZ отметил, что отсутствие обновлений по состоянию бывшего полицейского "приводит его семью в ярость"

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Семья раненного в тюрьме бывшего полицейского Дерека Шовина, осужденного за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, может принять юридические меры против тюремного руководства, которое держит их в неведении относительно его нынешнего состояния. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на адвоката потерпевшего, Грегори М. Эриксона.

С момента нападения на Шовина 24 ноября адвокат уже восемь раз пытался связаться с руководством тюрьмы, но безрезультатно. Эриксон заявил, что близкие Шовина "остаются в неведении относительно того, что именно привело к тому, что он получил ножевое ранение в тюрьме, а также относительно его нынешнего состояния". По словам адвоката, семья Шовина намерена "рассмотреть юридические варианты решения ситуации", если в ближайшее время не получит более подробной информации от руководства федеральной тюрьмы в Тусоне (штат Аризона), где в настоящее время содержится Шовин.

Адвокат отметил, что сотрудник тюрьмы ранее подтвердил отцу Шовина, что тот находится в стабильном состоянии, но подробностей не сообщил. Портал отмечает, что отсутствие обновлений по состоянию потерпевшего "приводит его семью в ярость".

25 ноября агентство Associated Press со ссылкой на неназванные источники сообщало, что находящийся в тюрьме Шовин был ранен в результате нападения с ножом. Позднее представитель офиса генерального прокурора штата Миннесота Брайан Эванс сообщил, что пострадавший должен выжить.