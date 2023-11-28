В Сочи в результате шторма повреждения получили 50 городских пляжей

В городе также продолжает действовать запрет на пребывание возле воды и купание

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Шторм повредил 50 городских пляжей в Сочи. Ведутся работы по ликвидации последствий, расчистка набережных и прогулочных приморских зон, сообщается на сайте администрации города.

"Более всего от ударов стихии пострадали 50 городских пляжей. На всех сегодня начала работать спецтехника. Пока волнение моря не позволяет приводить в порядок саму пляжную полосу, поэтому расчистка начата с набережных и прогулочных приморских зон. Пользователи пляжных территорий, сотрудники районных администраций, коммунальных служб, общественных организаций, предприниматели и волонтеры помогают в уборке галечных и песчаных наносов, принесенных волнами древесных остатков, возвращают на места парковую и пляжную мебель", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ликвидации последствий задействовали более 3 тыс. человек, уже вывезены более 80 тонн штормового мусора. Основной объем работ планируют завершить до конца недели. Упор делают на зимние пляжи, которых в Сочи более 30, чтобы оперативно возобновить их работу, как только наладится погода.

В Сочи из соображений безопасности продолжает действовать запрет на пребывание возле воды и купание.

Всего в Сочи летом 2023 года работали 170 пляжей.