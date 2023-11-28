В Херсонской области создали оперштаб для устранения последствий непогоды

За первый день работы поступило более 450 обращений

ГЕНИЧЕСК, 28 ноября. /ТАСС/. Оперативный штаб открылся в Херсонской области для помощи жителям с устранением последствий непогоды. Об этом сообщили в администрации региона.

"При содействии регионального отделения партии "Единая Россия" жителям Херсонской области помогают ликвидировать последствия непогоды. Так, в Геническе был создан оперативный штаб, под руководством которого работают и все местные отделения в населенных пунктах региона", - говорится в Telegram-канале администрации.

За первый день работы в штаб уже поступило более 450 обращений.

Региональное отделение партии "Единая Россия" работает в тесном сотрудничестве со всеми службами правительства Херсонской области. Как уточнил сенатор от Херсонской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Кастюкевич, слова которого приводятся в сообщении, основной потребностью сейчас стали бензо-, дизель генераторы, а также стройматериалы для закрытия теплового контура. "Из поступивших более 450 заявок от жителей отработано 308. Более 130 переадресованы по полномочиям оперативным службам. Остальные взяли в работу на сегодня. Звонки продолжают поступать", - добавил сенатор.