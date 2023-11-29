Перехватить "зеленую" повестку. Чем важна климатическая конференция ООН для России

В 2023-м страны впервые вложили около $100 млрд на борьбу с климатическим кризисом, однако c каждым годом появляются все новые задачи и вызовы. В преддверии 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае, эксперты, опрошенные ТАСС, рассказали, какие вопросы планируют обсуждать страны, в чем сегодня состоит международный диалог и как обстоят дела с климатической повесткой в РФ

Международный диалог

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проводится ежегодно с 1995 года. На первой встрече страны, подписавшие соглашение, договорились встречаться ежегодно и обсуждать тему глобального потепления и парниковых газов. В 2023 году мероприятие пройдет уже в 28-й раз. "Это важнейшая площадка для обсуждения текущей ситуации в мире и постановки новых климатических целей. Для российских компаний участие в COP28 — это, в первую очередь, демонстрация своим клиентам, партнерам и конкурентам сохранения приверженности концепции устойчивого развития и ESG-принципам", — отметил глава национального ESG Альянса Андрей Шаронов.

При этом в начале ноября спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев на приеме посольства ОАЭ в преддверии конференции рассказал, что в этом году будет глобальное подведение итогов. "К сожалению, мир не достиг тех целей, которые себе ставил, поэтому конференция сторон ожидается очень сложной. На нас будет колоссальное давление общества, граждан. Мы должны давать отчет этому, поэтому мы должны действительно готовиться", — пояснил Эдельгериев.

Председатель правления Центра экологической политики и культуры Михаил Буденков подчеркнул, что на подготовительных заседаниях уже была опубликована предварительная модель итогового решения КС-28 — документ, который суммирует результат работы стран по реализации Парижского соглашения и ставит цели на будущее. По его словам, конференция в этом году сосредоточится на четырех направлениях: ускорении энергоперехода и сокращении выбросов до 2030 года, трансформации климатического финансирования, мобилизации усилий для проведения самой инклюзивной конференции за всю историю и борьбе с изменением климата, где в центре природа, жизнь человека и средства к существованию.

Также будет обсуждаться вопрос о предоставлении помощи развивающимся странам. На саммите в 2022 году в Шарм-эш-Шейхе страны заключили соглашение о создании фонда для покрытия убытков и ущерба от глобального потепления. При этом многие вопросы так и остались без ответа, поэтому ООН назначила "переходный" комитет, который должен представить рекомендации по введению в действие новых механизмов финансирования и работы фонда. В него вошли 24 представителя: 14 — от развивающихся стран и 10 — от развитых. В ходе заседаний развивающиеся страны согласились с тем, чтобы фонд временно размещался во Всемирном банке. Теперь рекомендации должны быть подписаны на COP28.

По мнению Буденкова, сегодня прорывных решений ожидать трудно. "Будет здорово, если достигнут договоренностей по финансированию климатических последствий в бедных странах. Полезно привлечение внимания к вопросам климата широкой общественности, науки, бизнеса, чиновников", — пояснил он.

Эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, основатель и гендиректор "КарбонЛаб" Михаил Юлкин в свою очередь отметил, что разрыв между развитыми и развивающимися странами не такой огромный, но все же основные риски, связанные с изменением климата, возникают больше на юге, чем на севере. "Проблемы с водой или неурожаем, приходится спасать людей, обеспечивать международную помощь. Вот это все-таки происходит в наименее развитых странах, у которых возможности нет противостоять этим неблагоприятным изменениям, в том числе экстремальным", — добавил Юлкин.

Климатическая ситуация в РФ

По итогам саммита COP26 в Глазго, страны договорились значительно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, а также увеличить площадь лесов и бороться с обезлесением. В ноябре 2021 года была принята стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. 26 октября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал еще один документ — климатическую доктрину.

В ней 21 страница, пять разделов и 70 пунктов. Доктрина содержит конкретные целевые показатели, в том числе достижение в России углеродной нейтральности — баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением — к 2060 году.

Для выполнения этой цели, уточнил президент РФ на виртуальном саммите лидеров "Большой двадцатки" (G20), в стране используется весь доступный и эффективный инструментарий по сокращению парниковых выбросов: и атомная энергетика, и гидроэнергетика, наращивание поглощающей способности лесов, экологически чистые технологии во всех секторах экономики.

Более того, в России уже проводится климатический эксперимент. Сахалин должен достигнуть углеродной нейтральности к 2030 году. Спецпредставитель губернатора Сахалинской области по вопросам климата и ESG, разработчик программы проведения эксперимента Милена Милич рассказала, что для этого на территории Сахалинской области свои усилия в ближайшие годы должен сделать бизнес. "В этом году в островном регионе активную роль сыграли именно компании, которые подготовили отчетность и получили квоты на выбросы с 2024-го. Наш опыт показывает, что региональные регулируемые организации также заинтересованы в проведении научных исследований и методологических усовершенствований в вопросах учета СО 2 ", — добавила эксперт.

По ее словам, страны БРИКС и новые приглашенные участники объединения сегодня перехватывают "зеленую" повестку у стран Запада, и регионы РФ будут в этом направлении наращивать свое лидерство в интересах достижения целей страны.

В программе российского павильона на конференции этого года указано, что на площадке нашей страны будут обсуждаться национальные инструменты по достижению целей устойчивого развития, гуманитарные аспекты энергетического перехода, вопросы "зеленого" финансирования и многие другие. Также эксперты представят аналитический доклад "Климатическая повестка городов мира".

Национальный опыт

Россия может сыграть ключевую роль в снижении глобальных антропогенных выбросов парниковых газов, если будут сняты финансовые, технологические и иные ограничения, подчеркнула замдиректора проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Ирина Гайда. "Россия — ключевой игрок в атомной энергетике, которая уже сегодня позволяет декарбонизировать энергосистему и тяжелую промышленность с практически нулевыми выбросами. Мы страна с одним из наиболее значимых неиспользованных гидропотенциалов. Наш газовый экспорт является наиболее быстрым и эффективным способом сокращения потребления угля в странах АТР. И еще много других факторов", — добавила эксперт.

Также важно не упустить сотрудничество со странами Центральной Азии, которые активизировались в развитии климатического регулирования и тоже сталкиваются с большими вызовами в области адаптации к климатическим изменениям, считает Гайда.

При этом одним из перспективных направлений международного сотрудничества становятся лесоклиматические проекты. "Для целей низкоуглеродного развития, а также создания условий устойчивого и сбалансированного развития экономики России при снижении выбросов парниковых газов нами подготовлен законопроект по реализации климатических проектов в лесах. Он позволит обеспечить максимальный доступ в лес потенциальным инвесторам и создаст механизм для появления таких проектов", — отметил замглавы Рослесхоза Александр Панфилов. При создании проектов будут взаимодействовать как представители бизнеса и государства, так и науки. "По нашему мнению, российский опыт может быть полезен для других стран в целях реализации климатических проектов. Отмечу, что первый климатический проект в лесах уже проходит в рамках Сахалинского эксперимента", — добавил он.

В свою очередь руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН, доктор географических наук, заслуженный эколог РФ Евгений Шварц добавил, что сокращение выбросов в ходе технологических инноваций в два-три раза дороже, чем стоимость углеродных единиц, полученных в результате реализации проектов по поглощению углерода. "Однако видно, что поглощение углерода в секторе лесного и сельского хозяйства в последние годы снижается из-за лесных пожаров и увеличения лесопользования. Чтобы внести больший вклад через увеличение поглощения, нужно уменьшить площадь и интенсивность лесных пожаров и реформировать ведение лесного хозяйства на 75% территории Гослесфонда — вне арендованных в лесопромышленных целях лесов", — подчеркнул он.

Сейчас происходит такой процесс ревизии основных базовых принципов, методик, которые лежат в основе декларирования климатических проектов и тех результатов, которые достигаются в результате реализации соответствующих мероприятий, считает Михаил Юлкин. "Борьба с гринвошингом и ужесточение углеродного рынка, мне кажется, формируют сегодня основной тренд", — подытожил эксперт.

Виктория Конева, Анна Ветрова