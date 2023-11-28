Патриарх Кирилл заявил, что будет молиться за продолжение Путиным трудов на благо РФ

Патриарх Московский и всея Руси поблагодарил президента за работу на благо народа страны

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента РФ Владимира Путина за работу на благо России и ее народа и заявил, что молится, чтобы президент продолжал трудиться.

"Выражаю вам сердечную благодарность, и пусть Господь укрепляет ваши силы, силы ваших ближайших сотрудников, которые образуют эту единую команду для того, чтобы и далее вы продолжали свои труды на благо отечества нашего российского, всего российского народа. Сердечно благодарю вас за ваши слова и за ваши добрые дела", - сказал он на заседании Всемирного русского народного собора.

Предстоятель РПЦ отметил, что Россия стала современным духовно богатым многонациональным государством, где гармонично сочетаются и интересы отдельных народов, и этносов с общегосударственными интересами.

"С самого начала вашей деятельности на посту главы государства мы, особенно люди старшего поколения, которые помнят разные периоды послевоенной жизни нашей страны, с особым вниманием отнеслись тогда к самому появлению такого человека, как вы, во главе государства. И с самого начала абсолютное большинство наших граждан с вами стали связывать общество и государство, которые так назрели к тому времени", - добавил патриарх.

XXV Всемирный русский народный собор, посвященный теме "Настоящее и будущее Русского мира", проходит в Москве 27-28 ноября.